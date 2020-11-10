Глава МИД Азербайджана вновь извинился за сбитый Ми-24

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым вновь извинился за сбитый российский вертолет Ми-24, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом», — сказала Захарова.

По ее словам, Лавров подчеркнул необходимость скорейшего расследования.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

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