МИД Турции: Анкара будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас идет обсуждение: каким образом за ним будут наблюдать, как контролировать. Но весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что по соглашению о перемирии семь районов Нагорного Карабаха «будут полностью переданы Азербайджану, четыре из них уже под его контролем».

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не договаривались о турецких миротворцах в непризнанном Нагорном Карабахе.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Карабах будут введены турецкие миротворцы.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские миротворцы направлены в Карабах

— Армения опровергла заявление Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

— Косачев: миротворческая операция в Карабахе будет российской, а не турецкой