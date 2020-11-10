Песков высказался о турецких миротворцах в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не договаривались о турецких миротворцах в непризнанном Нагорном Карабахе.

«Об этом не договаривались три стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что речь шла о создании центра мониторинга условий прекращения огня в Азербайджане. По его словам, детали будут обсуждаться странами отдельно.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Карабах будут введены турецкие миротворцы.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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