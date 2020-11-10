В Кремле уточнили, шла ли речь о статусе Карабаха при подписании соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, в соглашении по Нагорному Карабаху, ранее подписанном РФ, Азербайджаном и Арменией, не идет речи о статусе региона.

«В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права. Прежде всего соответствующих резолюции Совета безопасности ООН и иных документов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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