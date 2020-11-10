Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждалась [ситуация] в Нагорном Карабахе», — сказал источник.

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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