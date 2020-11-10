Пашинян: военные настояли на подписании Арменией заявления о прекращении огня в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян у себя в Facebook заявил, что пошел на договоренности по Карабаху по настоянию военных.

«Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — сказал он.

Пашинян добавил, что содержание заявления было невыгодно для Армении.

«Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность», — сказал он.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа рано утром 10 ноября в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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