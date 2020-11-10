Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна

Депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила, что оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ее слова передает Sputnik Армения.

«Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка — меньшее, что должен сделать Пашинян», — считает депутат.

Она отметила, что «тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли».

Утром «Процветающая Армения» проведет заседание, после чего будет сделано заявление, добавила Тоноян.

В Ереване начались протесты после принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Протестующие устроили погром в зданиях парламента и правительства страны. После этого они направились к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья. Охраняющие территорию полицейские заявили демонстрантам, что премьера нет дома. Между правоохранителями и протестующими произошли стычки. По данным СМИ, в центре Еревана собралось несколько тысяч человек.

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