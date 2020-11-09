Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» данные о голосовании в Неваде
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о выявлении нарушений при голосовании в штате Невада.
«Невада превратилась в выгребную яму фальшивых голосов», — написал глава государства на своей странице в Twitter.
По его словам, после обнародования данные о нарушениях будут «абсолютно шокирующими».
Социальная сеть отметила публикацию Трампа как спорную.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Борьба за кресло президента: штаб Трампа опровергает подготовку митингов
— Axios: Трамп обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году