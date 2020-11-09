Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» данные о голосовании в Неваде

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о выявлении нарушений при голосовании в штате Невада.

«Невада превратилась в выгребную яму фальшивых голосов», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

По его словам, после обнародования данные о нарушениях будут «абсолютно шокирующими».

Социальная сеть отметила публикацию Трампа как спорную.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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