Байден хочет установить мировое лидерство США в борьбе с пандемией COVID-19
Демократ Джо Байден, который по данным ряда американских СМИ победил на выборах президента США, намерен установить мировое лидерство Соединенных Штатов в борьбе с пандемией коронавируса.
Выступая в городе Уилмингтон, он отметил, что его работа на посту начнется с того, чтобы поставить под контроль распространение COVID-19 в стране. Также он планирует восстановить работу частных предприятий и сделать все, чтобы американцы вернулись к нормальной жизни.
По его словам, эти задачи потребуют «восстановления мирового лидерства» США.
Трансляция выступления Байдена велась на сайте политика и в Twitter.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ призвала мир активизироваться в борьбе с COVID-19
— Байден призывает американцев носить маски для спасения жизней