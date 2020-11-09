Байден хочет установить мировое лидерство США в борьбе с пандемией COVID-19

Демократ Джо Байден, который по данным ряда американских СМИ победил на выборах президента США, намерен установить мировое лидерство Соединенных Штатов в борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая в городе Уилмингтон, он отметил, что его работа на посту начнется с того, чтобы поставить под контроль распространение COVID-19 в стране. Также он планирует восстановить работу частных предприятий и сделать все, чтобы американцы вернулись к нормальной жизни.

По его словам, эти задачи потребуют «восстановления мирового лидерства» США.

Трансляция выступления Байдена велась на сайте политика и в Twitter.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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