МИД: Россия делает все, чтобы стороны конфликта в Карабахе начали переговоры

Россия делает все возможное, чтобы Армения и Азербайджан сели за стол переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, Москва активно участвует в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы используем все возможности, которые есть, для того чтобы ситуация была урегулирована и стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения именно по этому, политико-дипломатическому пути», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что встреча глав МИД конфликтующих сторон в Москве показала, что Баку и Ереван все же могут договориться.

Она подчеркнула, что этот опыт важно «закрепить и реализовать».

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.

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