Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна
Полина Рутковская
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Ряд политический партий Армении потребовали отставки правительства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на совместное заявление партий.
Оппозиция требует «самовольного и мирного ухода» Пашиняна и правительства, указано в заявлении. Оппозиция отмечает, что требование выдвинуто «с целью избежать безвозвратных потерь».
Под заявлением подписались представители 17 политических партий Армений.
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