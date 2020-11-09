Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна

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Ряд политический партий Армении потребовали отставки правительства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на совместное заявление партий.

Оппозиция требует «самовольного и мирного ухода» Пашиняна и правительства, указано в заявлении. Оппозиция отмечает, что требование выдвинуто «с целью избежать безвозвратных потерь».

Под заявлением подписались представители 17 политических партий Армений.

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