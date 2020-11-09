Демократы и республиканцы выступили за продвижение отношений США и России

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что и Соединенные Штаты хотят найти возможность продвинуть вперед отношения с Россией, передает ТАСС.

Бигэн отметил, что стремление развивать отношения РФ и США наблюдается со стороны сразу двух партий: демократической и республиканской.

«Оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперед, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — рассказал дипломат.

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