Демократы и республиканцы выступили за продвижение отношений США и России
Дарья Тарасенко
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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что и Соединенные Штаты хотят найти возможность продвинуть вперед отношения с Россией, передает ТАСС.
Бигэн отметил, что стремление развивать отношения РФ и США наблюдается со стороны сразу двух партий: демократической и республиканской.
«Оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперед, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — рассказал дипломат.
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