СМИ: глава ФАС Игорь Артемьев может уйти в отставку

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и в центральном аппарате ФАС.

По их данным, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы. Отмечается, что новым главой ФАС может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.

Предполагается, что Артемьев перейдет на другую «статусную должность», какую именно, не уточняется.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС с момента его основания в 2004 году (после упразднения антимонопольного комитета). За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.

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