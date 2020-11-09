Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США, считая их сфальсифицированными

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме покинул свой пост из-за критики в свой адрес после его высказываний о фальсификации президентских выборов в США, передает «Интерфакс».

«Вчера вечером я решил уйти, глядя на эту клевету и ложь, распространяемую СМИ Эстонии,» — подчеркнул глава эстонского МВД.

Он отметил, что выполнил роль свободных СМИ республики, критикуя итоги голосования в Соединенных Штатах. По его мнению, эстонские медиа «предвзято освещали ход выборов».

«Журналистика в Эстонии не говорит народу правду о том, о чем говорят все СМИ США, а я это сделал - выборы фальсифицированы. Я честно рассказал об этом, и сейчас я большой преступник? Шутите?» — сказал Хельме.

Он также добавил, что СМИ республики четыре года издевались над действующим американским лидером Дональдом Трампом и выразил уверенность, что коалиция в парламенте, где он работает депутатом, из-за него не провалится.

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