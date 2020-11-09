Кремль объяснил отставку ряда министров ротацией

Освобождение президентом РФ Владимиром Путиным нескольких министров от должностей не связано с неисполнением ими поручений президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не связана. Это просто ротация», — сказал Песков, отвечая на вопрос, cвязана ли отставка министров с неисполнением поручений президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должностей глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Также он освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

До этого Путин увеличил число вице-премьеров до 10. Документ вступил в силу со дня его подписания.

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