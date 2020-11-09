Президент НКР встретился с бойцами, защищающими Степанакерт

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян встретился с бойцами, защищающими Степанакерт от азербайджанских вооруженных сил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что рано утром в понедельник, 9 ноября, посетил боевые позиции, защищающие Степанакерт, и пообщался с бойцами Армии обороны НКР и ополченцами, «которые уже более суток отражают попытки наступления врага на столицу, предпринимаемые с шушинского направления».

По словам Арутюняна, в ходе поездки на позиции он встретился с экс-министром обороны непризнанной республики генералом Левоном Мнацаканяном.

«О его большом вкладе и неоценимом служении Родине в эти дни мы сможем поговорить после войны», — написал президент НКР.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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