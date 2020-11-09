Коронавирус выявили у мэра Владивостока
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Коронавирусную инфекцию выявили у главы Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Отмечается, что в настоящее время мэр находится на больничном, во Владивостоке.
По данным пресс-службы, обязанности Гуменюка исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Роспотребнадзоре посоветовали проводить ежедневную уборку из-за коронавируса
— В Туве запретили банкеты и ограничили количество гостей на свадьбах