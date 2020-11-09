В штабе Трампа отвергли причастность к организации митингов за пересчет голосов

Советник предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа Джейсон Миллер отверг причастность его штаба к организации митингов за пересчет голосов на президентских выборах, передает ТАСС.

«Это стопроцентная ложь. В этом нет абсолютно никакой правды», — заявил Миллер.

Ранее один из корреспондентов телеканала CNN в своих публичных страницах в соцсетях заявил, что зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, а также личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани планировали организовать выступления республиканцев за пересчет голосов.

Миллер также добавил, что в Республиканской партии нет никакого «разделения» касательно итогов выборов главы государства.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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