Джонсон считает заключение торгового соглашения с США весьма вероятным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что Лондону и Вашингтону в конечном итоге удастся заключить торговое соглашение. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Я думаю, что есть хорошие шансы (заключить соглашение) ... Я никогда не верил в то, что это будет провал, какой бы ни была администрация США», — говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон заявил, что с нетерпением ждет возможности «поработать с президентом Байденом и его командой по серии важных тем для нас в ближайшие недели и месяцы: по борьбе с климатическими изменениями, торговле, международной безопасности и многим-многим другим вопросам».

При этом Джонсон не считает, что его прошлые контакты с президентом США Дональдом Трампом смогут нанести вред отношениям, которые он будет выстраивать с Джо Байденом.

При этом отмечается, что в прошлом году Байден назвал Джонсона «клоном» Трампа и раскритиковал выход Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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