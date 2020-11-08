Турция усилит давление на США по вопросу выдачи проповедника Гюлена

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Турция намерена усилить давление на новую американскую администрацию, добиваясь выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-президент республики Фуат Октай. Его слова передает телеканал Kanal 7.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

«С точки зрения Турции ничего не меняется. Каналы связи снова будут работать точно так же. У нас была попытка переворота. Тот, кто это организовал, находится в США. Нет ничего более естественного, чем запрашивать его экстрадицию... Мы усилим наше давление по этому вопросу», — заявил Октай.

Турция считает, что Гюлен пытался организовать государственный переворот в июле 2016 года. Помимо этого, за пределами турецкой республики действует международное движение последователей Гюлена, которое в Турции известно как FETO (Fethullah Terror Group) и признано террористическим.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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