Штаб Трампа подал иск из-за незасчитанных голосов в Аризоне

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа направил в суд иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа, в котором проживает почти 4 млн человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление штаба.

В штабе политика утверждают, что некоторые голоса избирателей, отданные в день выборов в этом округе Аризоны, не были засчитаны. Там заявили, что к этому привели ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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