Газета ЦК Компартии Китая посмеялась над твитом Трампа о победе на выборах

Газета ЦК Компартии Китая «Жэньминь Жибао» в Twitter посмеялась над твитом президента США Дональда Трампа о победе на выборах.

«Ха-ха», — написало издание в ответ на твит Трампа, где он заявил о своей победе на выборах.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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