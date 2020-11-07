Газета ЦК Компартии Китая посмеялась над твитом Трампа о победе на выборах
Газета ЦК Компартии Китая «Жэньминь Жибао» в Twitter посмеялась над твитом президента США Дональда Трампа о победе на выборах.
«Ха-ха», — написало издание в ответ на твит Трампа, где он заявил о своей победе на выборах.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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HaHa�� https://t.co/hQcTFrxaRn— People's Daily, China (@PDChina) November 7, 2020