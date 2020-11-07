Трамп уменьшил отставание от Байдена в Аризоне

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Республиканец Дональд Трамп уменьшил отставание от демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона, сообщил телеканал Си-эн-эн.

По данным издания, Байден набирает 49,5% голосов избирателей, Трамп — 48,7%.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 7 тысяч голосов

Трамп заявил о победе на президентских выборах с большим перевесом

Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до финальных итогов