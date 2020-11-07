Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу. Об этом сообщает «БелТа».

«Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы - прим. «Газеты.Ru») сегодня с этой площадки — Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться», — сказал глава республики.

Также он обратился и к властям Польши с предложением работать вместе. При этом он отметил, что Белоруссия «не встанет на колени» и ответит, даже если будет лишена поддержки других стран.

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