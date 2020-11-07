Байден нарастил отрыв от Трампа по голосам в штате Джорджия

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден нарастил отрыв от республиканца Дональда Трампа в штате Джорджия до более семи тысяч голосов. Об этом информирует телеканал CNN.

По последним данным, в Джорджии у Байдена 49,4%, у Трампа – 49,3%. Демократ опережает действующего президента на 7248 голосов избирателей.

Известно, что Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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