СМИ: Трамп планирует уволить глав Минобороны, ЦРУ и ФБР

Президент США Дональд Трамп планирует уволить главу Минобороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя. Об этом сообщил автор The Washington Post Джош Рогин в своем Twitter, ссылаясь на «многочисленные» источники в аппарате президента.

По словам журналиста, американский лидер может уволить Эспера и Хаспел уже сегодня.

Глава ФБР Рэй также находится в списке на увольнение, заявляют одни источники.

Другие собеседники говорят, что Трамп изменил свои планы насчет него, и глава ведомства останется на своем посту.

Как пояснил Рогин, президент хочет уволить высокопоставленных чиновников, так как они не были к нему лояльны и не всегда действовали так, как он хотел.

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