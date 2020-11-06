Памфилова предложила Путину развести избирательный и учебный процессы

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путина обсудить разведение избирательного и учебного процессов, передает ТАСС.

По мнению Памфиловой, необходимо развести эти процессы на системно-правовом уровне, так как почти половина выборных участков расположены в школах.

«У меня есть предложение, потом мы его обсудим», — сказала она.

Ранее Госдума одобрила проведение выборов в течение нескольких дней (не более трех).

Памфилова заявила, что это нововведение потребует изменения даты проведения единого дня голосования, так как трехдневные выборы будут накладываться на учебный процесс.

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