Памфилова предложила Путину развести избирательный и учебный процессы
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путина обсудить разведение избирательного и учебного процессов, передает ТАСС.
По мнению Памфиловой, необходимо развести эти процессы на системно-правовом уровне, так как почти половина выборных участков расположены в школах.
«У меня есть предложение, потом мы его обсудим», — сказала она.
Ранее Госдума одобрила проведение выборов в течение нескольких дней (не более трех).
Памфилова заявила, что это нововведение потребует изменения даты проведения единого дня голосования, так как трехдневные выборы будут накладываться на учебный процесс.
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