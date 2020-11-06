Байден обогнал Трампа в Джорджии, что может обеспечить ему победу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в «колеблющемся» штате Джорджия, что может принести ему победу. Об этом свидетельствуют данные Fox News.

По последней информации, за Байдена проголосовал 2 449 371, за Трампа — 2 448 454 человека. Если демократ победит в Джорджии, это обеспечит ему 16 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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