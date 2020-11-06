Телеканалы США прервали выступления Трампа о мошенничестве на выборах

Американские телеканалы прервали выступление президента США Дональда Трампа из зала брифингов Белого дома. Об этом пишет The Verge.

Трамп начал заявлять в эфире о мошенничестве демократов и их попытках украсть результаты выборов.

«Если посчитать законные голоса, то я легко побеждаю», — сказал американский лидер, несмотря на то что подсчет голосов все еще продолжается в нескольких ключевых штатах.

После его слов телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию из Белого дома.

«Мы снова находимся в необычном положении: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем его», — сказал ведущий MSNBC Брайан Уильямс. Он добавил, что телеканалу неизвестно о незаконном голосовании и о победе Трампа.

На ABC ведущие попросили своих репортеров «помочь понять», о чем говорит глава государства, добавив, что его слова «нужно проверить».

На CNBC журналистка заявила в эфире, что канал прерывает трансляцию, так как слова президента США «по большей части абсолютно неверны».

Телеканал NBC News заявил, что Трамп сделал «ряд ложных заявлений, в том числе о сфальсифицированном голосовании», отметив, что слова лидера государства не подкреплены доказательствами.

Речь Трампа в прямом эфире продолжили транслировать CNN и Fox News, однако репортер CNN Дэниел Дейл написал в своем Twitter, что эта «самое нечестное выступление» главы США за четыре года его правления.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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