Киев не собирается решать вопрос обеспечения Крыма водой путем войны с РФ

Украина не рассматривают сценарий, при котором потребуется воевать с Россией для обеспечения Крыма водой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «1+1».

В ходе интервью он отверг слухи о возможном конфликте с Россией.

«Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе», — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время в Крыму достаточно воды.

Как сообщалось, с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.

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