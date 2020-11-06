Киев не собирается решать вопрос обеспечения Крыма водой путем войны с РФ
Украина не рассматривают сценарий, при котором потребуется воевать с Россией для обеспечения Крыма водой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «1+1».
В ходе интервью он отверг слухи о возможном конфликте с Россией.
«Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе», — сказал он.
Он также добавил, что в настоящее время в Крыму достаточно воды.
Как сообщалось, с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.
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