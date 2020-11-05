В ГД объяснили, почему важен закон о неприкосновенности экс-президента

Законопроект о неприкосновенности бывшего президента России важен для поддержания стабильности государства и общества. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

По его словам, закон необходим, чтобы те, кто занимает или будет занимать пост главы государства, были уверены, что по окончании срока президентства им «никто не будет мстить, преследовать и так далее».

«Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект. Речь идет не о фамилиях, а о конкретных правовых отношениях», — подчеркнул Крашенинников.

Он добавил, что Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении вместе с проектом закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправками в закон о статусе депутата и сенатора.

Ранее стало известно, что в ГД внесли проект о пожизненной неприкосновенности экс-президента.