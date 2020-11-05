Латвийское радио оштрафовали на €8 тысяч за интервью с Жириновским
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии наложил штраф на радио «Балтком» на €8 тысяч из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает портал BB.lv.
Отмечается, что речь идет об интервью в программе «Абонент доступен», которое состоялось 8 июля 2020 года.
Информации о том, из-за каких слов российского политика был получен штраф, не приводится. Глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш заявил, что главной обязанностью совета является забота о безопасности информационного пространства Латвии.
Также в НСЭСМИ подчеркнули, что СМИ республики «должно обеспечить многообразие мнений», а журналисты обязаны реагировать на антигосударственные заявления интервьюируемых.
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