Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи уходит в отставку

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что уходит в отставку, сообщает RTS.

На пресс-конференции в Приштине Тачи объявил, что суд в Гааге подтвердил обвинение в военных преступлениях в отношении него.

Ранее специальная прокуратура в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах.

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