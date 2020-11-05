В Кремле оценили законопроект о пожизненной неприкосновенности экс-президентов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о пожизненной неприкосновенности бывших президентов РФ, который ранее внесли в Государственную думу.

«Эта практика, которая имеет место во многих странах мира. Это не является новацией с точки зрения международного права», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Представитель Совфеда пояснил, что сейчас экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные в период нахождения на посту главы государства. Он не может быть также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или досмотру, если речь идет о делах, связанных с исполнением им полномочий президента. Законопроект же исключает указание на сроки совершения преступлений.

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