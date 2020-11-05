Трамп накричал на владельца Fox News из-за прогноза в пользу Байдена
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил владельцу Fox News Руперту Мердоку и накричал на него после того, как телеканал объявил лидерство кандидата Джо Байдена на голосовании в Аризоне. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на источник.
Fox News традиционно поддерживает Трампа, однако редакция первой сообщила о преимуществе Байдена в Аризоне.
По словам источника, Трамп потребовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, однако тот отказался.
Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что в течение ночи после голосования Мердоку также звонил советник Трампа и муж его дочери Иванки Джаред Кушнер.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, а также определяли новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Оглашение итогов затягивается. На данный момент лидирует Байден. Однако Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
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