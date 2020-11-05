В Портленд вводят нацгвардию для борьбы с беспорядками

В американский Портленд введут войска Национальной гвардии из-за беспорядков, пишет USA Today.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун отдал соответствующее распоряжение, поскольку полиция фиксирует «широкомасштабные правонарушения» в крупнейшем городе штата.

Накануне по меньшей мере 10 протестующих были арестованы. По данным полиции, один из низ был вооружен пистолетом, ножом и самодельным взрывным устройством. В ходе протестов полицейские подверглись нападениям.

В Портленде, по информации полиции, действуют две группировки протестующих.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. После их окончания в ряде городов начались протесты.