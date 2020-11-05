В Портленд вводят нацгвардию для борьбы с беспорядками
Марина Львова
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В американский Портленд введут войска Национальной гвардии из-за беспорядков, пишет USA Today.
Губернатор штата Орегон Кейт Браун отдал соответствующее распоряжение, поскольку полиция фиксирует «широкомасштабные правонарушения» в крупнейшем городе штата.
Накануне по меньшей мере 10 протестующих были арестованы. По данным полиции, один из низ был вооружен пистолетом, ножом и самодельным взрывным устройством. В ходе протестов полицейские подверглись нападениям.
В Портленде, по информации полиции, действуют две группировки протестующих.
3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. После их окончания в ряде городов начались протесты.