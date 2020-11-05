Эксперт: ситуация в США напоминает борьбу элит внутри КПСС перед распадом СССР

Избирательная кампания 2020 года – уникальная для истории США, потому что половина американского общества не признавала итоги выборов 2016 года, считает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

«Все четыре года правления Дональд Трамп тратил силы на то, чтобы доказать легитимность своего нахождения в Белом доме.

Непримиримость раскола американских элит обеспечила практически четырехлетнюю предвыборную кампанию, вместо обычных нескольких месяцев. Ультиматумы демократов о том, что если не победит их кандидат, то они начнут кампанию гражданского неповиновения вплоть до угроз о развале страны – это тоже беспрецедентно для США.

Еще никогда борьба элит не ставила под сомнение первоочередной смысл работы всех партий – благо государства США», — считает Солонников.

По его мнению, ситуация в США сейчас очень напоминает 90-е годы в Советском Союзе, когда борьба элит внутри КПСС дошла до того, что само существование СССР в качестве «разменной монеты» было поставлено на карту этой Большой игры.

«Теперь и США впервые пришли к подобной ситуации. Отсюда жесткость кампании и непредсказуемость ее результатов.

То как организовано почтовое голосование в США – это повод заподозрить фальсификации. Сама работа волонтеров, которые собирают бюллетени по домам, а потом сами относят их на избирательные участки, дает им возможность, например, сортировать: одни бюллетени – на избирательный участок, другие – на помойку.

Конечно, нарушителей еще нужно поймать и все доказать. Кроме того, согласно процедуре узаконенной в нескольких штатах, можно приносить бюллетени и после выборов. Это не только сильно затянет процесс подсчета бюллетеней, но и вызывает вопросы в отношении легитимности процесса.

Что касается удаления наблюдателей штаба Трампа с участков – это специфика США. Региональные власти у них могут позволить себе гораздо больше, чем федеральные. В демократических штатах против республиканцев будут бороться всеми силами – это объективная реальность.

У нас многое зависит от процедуры регистрации наблюдателей, которая достаточно сложная, поэтому далеко не все могут ее пройти. Тех, кто зарегистрирован в соответствии с законом, с участка без причины не удаляют. Но мы знаем, что на каждых выборах инциденты с удалением, к сожалению, есть и их часто используют, чтобы поставить под сомнение и итоги выборов», — делает вывод эксперт.