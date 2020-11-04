ОБСЕ: Трамп неоднократно использовал свое положение для политической выгоды
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свою служебное положения для политической выгоды, заявили в ОБСЕ. Об этом пишет РИА «Новости».
По мнению организации, Трамп также бездоказательно заявлял о фальсификациях на выборах.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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