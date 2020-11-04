В Киргизии выбрали нового спикера парламента

Депутаты парламента Киргизии избрали новым спикером парламента страны представителя фракции «Республика — Ата-Журт» Таланта Мамытова, передает ТАСС.

Мамытов был единственным кандидатом на данную должность.

Прежний спикер Канат Исаев 4 ноября сложил с себя полномочия, так как собирается баллотироваться на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

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