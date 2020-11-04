Коронавирус выявили у главы МИД Венгрии
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Коронавирусную инфекцию выявили у главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что политик сдал тест на коронавирус, который показал положительный результате.
В настоящее время Сийярто находится с рабочим визитом в Таиланде, симптомов заболевания у него нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подождем до весны: когда в России снизится число случаев COVID-19
— Московские врачи вылечили еще 3852 пациента от коронавируса
— Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса установлен на Украине