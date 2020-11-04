Коронавирус выявили у главы МИД Венгрии

Коронавирусную инфекцию выявили у главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что политик сдал тест на коронавирус, который показал положительный результате.

В настоящее время Сийярто находится с рабочим визитом в Таиланде, симптомов заболевания у него нет.

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