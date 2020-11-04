В штабе Трампа больше уверены в победе, чем в 2016 году

Представители предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа больше уверены в победе на текущих выборах, чем во время выборов в 2016 году, заявил старший советник Джейсон Миллер. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что все в команде Трампа, я бы даже сказал, что президент в том числе, мы чувствуем себя лучше и увереннее в этом году», — отметил Миллер.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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