Более 100 млн человек проголосовали досрочно на президентских выборах в США
Валерия Исполатова
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Более 100 млн избирателей приняли участие в выборах президента США досрочно. Об этом сообщается на портале United States Elections Project.
Согласно его данным, к моменту открытия избирательных участков свои голоса уже отдали 100 298 838 американцев.
Среди них около 64 млн проголосовали по почте, более 35,7 млн — пришли на избирательные участки.
Показатели этого года являются рекордными и обусловлены стремлением к безопасности на фоне пандемии коронавируса.
3 ноября в США проходят президентские выборы. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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