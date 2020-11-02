Зеленский допускает роспуск Рады

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность принятия решения о роспуске Верховной рады. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Зеленского, такое решение может быть принято в случае реального политического конфликта на Украине.

Если в Раде произойдет «политический коллапс», а депутаты утроят «полный разнос», их полномочия могут быть прекращены досрочно, отметил глава государства.

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