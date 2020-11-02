Зеленский призвал предотвратить «кровавый хаос» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к членам фракции «Слуга народа» призвал предотвратить «кровавый хаос», в который страну втягивают решения Конституционного суда. Об этом сообщает Liga.net.
«И если тот хаос, который создает КСУ за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — заявил глава государства.
Он призвал депутатов голосовать за перезагрузку Конституционного суда и пообещал «жестко перезагрузить всю систему».
«Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности», — подчеркнул президент.
Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».
На этом фоне Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский срочно созвал СНБО из-за отмены антикоррупционных норм
— Зеленский собирается распустить Конституционный суд Украины
— Глава КСУ увидел черты переворота в идее Зеленского распустить суд