Зеленский призвал предотвратить «кровавый хаос» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к членам фракции «Слуга народа» призвал предотвратить «кровавый хаос», в который страну втягивают решения Конституционного суда. Об этом сообщает Liga.net.

«И если тот хаос, который создает КСУ за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — заявил глава государства.

Он призвал депутатов голосовать за перезагрузку Конституционного суда и пообещал «жестко перезагрузить всю систему».

«Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности», — подчеркнул президент.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

На этом фоне Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский срочно созвал СНБО из-за отмены антикоррупционных норм

— Зеленский собирается распустить Конституционный суд Украины

— Глава КСУ увидел черты переворота в идее Зеленского распустить суд