Врач: заболевший коронавирусом глава Иркутской области готовится к выписке

Заболевший коронавирусом Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в скором времени должен выписаться из больницы, рассказала его лечащий врач Елена Овчаренко. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба правительства Иркутской области.

Медик отметила, что на сегодняшний день состояние главы Приангарья оценивается как стабильное.

По словам доктора, Кобзев идет на поправку.

«Он хорошо реагирует на наше лечение, температура нормализовалась. Пациент действительно готовится к выписке», — сообщила Овчаренко.

Информация о заболевании Кобзева появилась в понедельник, 26 октября. Тогда сообщалось, что глава региона находится дома в самоизоляции и работает дистанционно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

— Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован

— В России выявлено 18 257 случаев коронавируса за сутки