Трамп заявил, что выступление Леди Гаги компрометирует Байдена

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что совместное мероприятие его соперника на выборах Джо Байдена с певицей Леди Гагой лишний раз доказывает намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны.

«Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking («Артисты против фрекинга»). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители», — написал Трамп.

Ранее Трамп подписал указ, поддерживающий фрекинг и нефтегазовую отрасль. По его словам, Байден в случае победы запретил бы добычу углеводородов с помощью фрекинга, уничтожив тем самым «рабочие места в энергетическом секторе США».

Байден подтверждал свое намерение запретить использовать уголь как источник энергии в США и применять метод фрекинга.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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