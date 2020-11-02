Трамп намекнул, что может уволить главного инфекциониста США после выборов

Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в Майами намекнул, что может отправить в отставку главного американского инфекциониста Энтони Фаучи, передает «Интерфакс».

Так, во время митинга собравшиеся начали скандировать «уволить Фаучи». В ответ на это президент заявил, что чиновник был неправ во многих вопросах, связанных с коронавирусом, и слишком часто ошибался.

«Никому не говорите, но дайте мне подождать немного после выборов. Я ценю этот совет», — сказал Трамп.

Ранее Фаучи неоднократно призывал власти США усилить санитарные меры и карантинные ограничения на фоне пандемии коронавируса, тогда как президент чаще всего высказывался против подобных мероприятий.

По последним данным, коронавирусом в США заразились более 9,2 млн человек.

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