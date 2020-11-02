Король Таиланда дал первое за 40 лет интервью

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) в воскресенье, 1 ноября, впервые за 40 лет дал интервью, он прокомментировал происходящие в Бангкоке и других городах Таиланда протесты. Об этом сообщил корреспондент Channel 4 News Джонатан Миллер на своей странице в Twitter.

Миллер попросил короля отреагировать на происходящие в Таиланде протесты, в том числе прокомментировать желание митингующих о реформе таиландской монархии.

Сначала монарх отметил «без комментариев», после он добавил: «Мы все равно их любим». Он повторил эту фразу трижды на английском языке.

На вопрос журналиста, возможны ли компромиссы с протестующими, он ответил, что Таиланд является страной компромиссов.

«Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна – мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это – настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?» — эти слова короля передала корреспонденту младшая дочь монарха.

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