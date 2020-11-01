Эрдоган заявил о систематической дискриминации мусульман в Европе
Полина Рутковская
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Живущие в Европе мусульмане «систематически подвергаются дискриминации», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.
«Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы Холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу», – призвал Эрдоган.
По его словам, у живущих в Европе мусульман отбирают права и свободы. Глава Турции подчеркнул, что подобный курс «угрожает будущему человечества, культуре сосуществования различных вероисповеданий и культур».
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