Эрдоган заявил о систематической дискриминации мусульман в Европе

Живущие в Европе мусульмане «систематически подвергаются дискриминации», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы Холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу», – призвал Эрдоган.

По его словам, у живущих в Европе мусульман отбирают права и свободы. Глава Турции подчеркнул, что подобный курс «угрожает будущему человечества, культуре сосуществования различных вероисповеданий и культур».

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