Экс-губернатор Волгоградской области скончался после заражения COVID-19
Бернст Ю.
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Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта ушел из жизни на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Максюта скончался в клинике в Подмосковье, куда он был госпитализирован с коронавирусом после обострения хронических заболеваний.
Николай Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 год. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации России.