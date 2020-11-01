Экс-губернатор Волгоградской области скончался после заражения COVID-19

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта ушел из жизни на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Максюта скончался в клинике в Подмосковье, куда он был госпитализирован с коронавирусом после обострения хронических заболеваний.

Николай Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 год. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации России.